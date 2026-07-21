Andy Burnham Resmi Jadi Perdana Menteri Inggris Usai Bertemu Raja Charles III

Andy Burnham resmi menjadi Perdana Menteri Inggris (foto: AP News)

LONDON – Andy Burnham resmi menjadi Perdana Menteri Inggris pada Senin 20 Juli 2026, setelah bertemu Raja Charles III di Istana Buckingham. Ia menjadi pemimpin ketujuh yang memimpin Inggris dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menyusul terpilih sebagai pemimpin Partai Buruh pada pekan lalu.

Burnham, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Greater Manchester, menggantikan Keir Starmer sebagai perdana menteri.

Sebelum menyerahkan jabatannya, Starmer menyampaikan pidato perpisahan di depan kediaman resmi perdana menteri di 10 Downing Street.

"Hari ini saya di sini untuk mengajukan pengunduran diri dan menutup babak masa jabatan saya sebagai perdana menteri. Tugas saya telah selesai," kata Starmer, dilansir dari abcnews, Selasa (21/7/2026).

"Saya berterima kasih kepada rakyat Inggris atas kesempatan untuk mengabdi. Saya pergi dengan penuh rasa terima kasih, saya pergi dengan senyum, dan saya bangga dengan semua yang telah kita capai. Terima kasih banyak," lanjutnya.

Starmer juga menyampaikan dukungannya kepada Burnham.

"Sekarang saya menyerahkan tongkat estafet kepada Andy Burnham. Saya berharap dia sukses. Dia mendapat dukungan penuh saya," ujarnya.