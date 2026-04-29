Trump: Raja Charles Tidak Ingin Iran Miliki Senjata Nuklir

Raja Inggris Charles III bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Washington DC.

WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengatakan pada Selasa (28/4/2026) bahwa Raja Charles dari Inggris tidak ingin Iran memiliki senjata nuklir. Pernyataan ini memasukkan topik sensitif konflik Timur Tengah ke dalam komentarnya pada jamuan makan malam kenegaraan di Gedung Putih untuk kunjungan keluarga kerajaan tersebut.

Acara tersebut diadakan pada hari kedua kunjungan empat harinya ke Amerika Serikat (AS) di tengah ketegangan hubungan kedua negara. Trump telah berulang kali mengkritik Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, atas apa yang disebut Trump sebagai kurangnya bantuan dalam memerangi perang melawan Iran.

“Kita sedang melakukan sedikit pekerjaan di Timur Tengah saat ini dan kita melakukannya dengan sangat baik,” kata Trump pada jamuan makan malam tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

“Kita telah mengalahkan lawan tertentu itu secara militer, dan kita tidak akan pernah membiarkan lawan itu (Iran) – (Raja) Charles bahkan lebih setuju dengan saya daripada saya sendiri – kita tidak akan pernah membiarkan lawan itu memiliki senjata nuklir.”

Dalam komentarnya sendiri setelah Trump, Charles tidak berbicara tentang Iran atau perang tersebut. Perlu diketahui bahwa Raja bukanlah juru bicara pemerintah Inggris.

Ketika ditanya tentang komentar pada jamuan makan malam kenegaraan tersebut, Kedutaan Besar Inggris di Washington merujuk Reuters ke Istana Buckingham, yang tidak segera menanggapi permintaan komentar.