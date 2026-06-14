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Laporan Media: UEA Cairkan Miliaran Dolar untuk Iran agar Tak Jadi Sasaran Serangan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |08:05 WIB
Laporan Media: UEA Cairkan Miliaran Dolar untuk Iran agar Tak Jadi Sasaran Serangan
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DUBAI - Uni Emirat Arab (UEA) telah setuju untuk mencairkan miliaran dolar bagi Iran, menurut empat sumber. Langkah ini merupakan perubahan taktik setelah berminggu-minggu serangan Iran terhadap negara Teluk Arab yang kaya tersebut selama perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Republik Islam.

Kabar tentang langkah UEA untuk mencari de-eskalasi ini dilaporkan Reuters, bertepatan dengan tahap akhir negosiasi yang lebih luas antara Teheran dan Washington untuk mengakhiri perang. Pembicaraan tersebut menurut para diplomat dapat melibatkan pencairan puluhan miliaran dolar pendapatan minyak Iran yang dibekukan di bank-bank asing di bawah sanksi AS.

Dalam sebulan terakhir, UEA, yang menjadi sasaran utama Iran pada puncak perang, telah terhindar dari serangan baru, sementara Iran telah mengarahkan rudal dan drone-nya ke Kuwait dan Bahrain. Serangan langsung terakhir yang diketahui oleh Iran terhadap UEA terjadi lebih dari sebulan yang lalu—serangan pada 4 Mei di pelabuhan Fujairah di Teluk Oman.

Dua sumber regional mengatakan kepada Reuters bahwa UEA telah setuju untuk melepaskan total USD10 miliar, dengan lebih dari USD3 miliar di antaranya telah disalurkan.

Dua sumber lain yang mengetahui kesepakatan tersebut menyebutkan total dana yang terlibat sebesar USD20 miliar, menambahkan bahwa langkah tersebut telah disepakati sebagai imbalan atas penghentian serangan Iran terhadap UEA.

Salah satu sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut juga mengatakan bahwa tahap pertama sebesar USD3 miliar telah tersedia.

Reuters tidak dapat memastikan apakah dana yang dialokasikan untuk transfer tersebut milik UEA atau berasal dari rekening Iran yang telah lama diblokir di sistem perbankan UEA, atau di tempat lain.

 

      
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