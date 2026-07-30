Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dikembangkan Bersama Indonesia, Jet Tempur KF-21 Boramae Korsel Siap Beroperasi September

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |00:05 WIB
Dikembangkan Bersama Indonesia, Jet Tempur KF-21 Boramae Korsel Siap Beroperasi September
Jet tempur KF-21. (Foto: War Wings Daily)
A
A
A

SEOUL - Korea Selatan secara resmi telah menyelesaikan pengembangan pesawat tempur buatan dalam negeri pertamanya, KF-21 Boramae. Ini menandai tonggak penting dalam upaya negara tersebut untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri dan memodernisasi angkatan udaranya.

Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) yang dikelola negara mengatakan pada Rabu (29/7/2026) bahwa proyek senilai KRW 8,8 triliun (Rp102 triliun) telah berhasil diselesaikan, membuka jalan bagi pengiriman pesawat operasional pertama ke Angkatan Udara Republik Korea pada September.

Program KF-21, yang diluncurkan pada tahun 2015, dirancang untuk menggantikan armada pesawat tempur F-4 Phantom dan F-5 Tiger buatan Amerika Serikat (AS) milik Korea Selatan yang sudah tua.

Prototipe pertama diresmikan pada tahun 2021, dan pesawat tersebut lulus tinjauan kesesuaian tempur akhir pada bulan Mei setelah memenuhi semua persyaratan kinerja operasional. Sejak itu, pesawat tempur tersebut telah menyelesaikan lebih dari 1.600 uji terbang tanpa satu pun kecelakaan, menurut DAPA.

"Keberhasilan KF-21 adalah pencapaian luar biasa yang dimungkinkan berkat kerja keras para teknisi, dan juga dukungan masyarakat yang percaya pada kekuatan kemampuan teknis kita," kata Menteri DAPA Lee Yong-cheol, sebagaimana dilansir TRT.

Produksi Massal Siap Dimulai

DAPA berencana untuk mengirimkan pesawat tempur KF-21 pertama ke angkatan udara pada bulan September, dengan 40 pesawat dijadwalkan untuk dikerahkan pada tahun 2028.

Badan tersebut juga bertujuan untuk memproduksi 80 KF-21 yang telah ditingkatkan pada tahun 2032, sehingga total armada menjadi 120 pesawat seiring dengan percepatan upaya Korea Selatan untuk mengerahkan kekuatan tempur modern yang diproduksi di dalam negeri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/337/3231857//neni_hamidah-nALc_large.jpg
Kabur dari Rombongan Wisata di Korsel, WNI Asal Madiun Kini Berstatus Overstay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/18/3226542//ilustrasi-axmM_large.jpeg
Kapal Penangkap Ikan Tenggelam di Lepas Pantai Busan, 2 Awak Asal Indonesia Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/18/3226066//park_sung_jae-hQoc_large.jpg
Mantan Menteri Kehakiman Korsel Divonis 25 Tahun Penjara Terkait Peran dalam Darurat Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/18/3224135//mantan_presiden_korea_selatan_yoon_suk_yeol-6y5p_large.jpg
Eks Presiden Korsel Divonis 30 Tahun Penjara Terkait Operasi Drone ke Korut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/18/3221462//ilustrasi-Dfm2_large.jpg
Iran Gunakan Sistem Pertahanan Baru Tembak Jatuh Drone AS, Seberapa Canggih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219179//pemerintah-pvEV_large.jpg
RI Gandeng Korsel untuk Perkuat Layanan Kedaruratan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement