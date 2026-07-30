Dikembangkan Bersama Indonesia, Jet Tempur KF-21 Boramae Korsel Siap Beroperasi September

SEOUL - Korea Selatan secara resmi telah menyelesaikan pengembangan pesawat tempur buatan dalam negeri pertamanya, KF-21 Boramae. Ini menandai tonggak penting dalam upaya negara tersebut untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri dan memodernisasi angkatan udaranya.

Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) yang dikelola negara mengatakan pada Rabu (29/7/2026) bahwa proyek senilai KRW 8,8 triliun (Rp102 triliun) telah berhasil diselesaikan, membuka jalan bagi pengiriman pesawat operasional pertama ke Angkatan Udara Republik Korea pada September.

Program KF-21, yang diluncurkan pada tahun 2015, dirancang untuk menggantikan armada pesawat tempur F-4 Phantom dan F-5 Tiger buatan Amerika Serikat (AS) milik Korea Selatan yang sudah tua.

Prototipe pertama diresmikan pada tahun 2021, dan pesawat tersebut lulus tinjauan kesesuaian tempur akhir pada bulan Mei setelah memenuhi semua persyaratan kinerja operasional. Sejak itu, pesawat tempur tersebut telah menyelesaikan lebih dari 1.600 uji terbang tanpa satu pun kecelakaan, menurut DAPA.

"Keberhasilan KF-21 adalah pencapaian luar biasa yang dimungkinkan berkat kerja keras para teknisi, dan juga dukungan masyarakat yang percaya pada kekuatan kemampuan teknis kita," kata Menteri DAPA Lee Yong-cheol, sebagaimana dilansir TRT.

Produksi Massal Siap Dimulai

DAPA berencana untuk mengirimkan pesawat tempur KF-21 pertama ke angkatan udara pada bulan September, dengan 40 pesawat dijadwalkan untuk dikerahkan pada tahun 2028.

Badan tersebut juga bertujuan untuk memproduksi 80 KF-21 yang telah ditingkatkan pada tahun 2032, sehingga total armada menjadi 120 pesawat seiring dengan percepatan upaya Korea Selatan untuk mengerahkan kekuatan tempur modern yang diproduksi di dalam negeri.