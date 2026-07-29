Mencekam! Ratusan Warga Terlibat Bentrokan, Sejumlah Kendaraan Dibakar Massa

MANGGARAI - Bentrok antarkelompok warga pecah di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (29/7/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Ratusan warga dari dua kelompok yang berselisih terlibat saling serang di kawasan Lengkong Warang, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, hingga menyebabkan sejumlah kendaraan dibakar.

"Begitu menerima laporan dari masyarakat, kami langsung mengerahkan personel gabungan ke Lengkong Warang untuk melakukan penyekatan dan pemisahan massa,”ujar Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang.

“Saat ini situasi mulai terkendali, namun personel tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan konflik susulan," lanjutnya.

Bentrokan melibatkan kelompok Rareng dan kelompok Mbehal. Kedua kelompok berkumpul di lokasi sengketa sebelum ketegangan berubah menjadi bentrokan fisik yang disertai aksi perusakan dan pembakaran kendaraan.

Situasi baru berhasil dikendalikan setelah Polres Manggarai Barat mengerahkan personel gabungan dari Satuan Samapta, Intelkam, Satreskrim, dan polsek jajaran. Aparat melakukan penyekatan serta memisahkan massa yang bertikai untuk mencegah bentrokan meluas.

Dia mengatakan, sengketa kepemilikan tanah tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Menurutnya, setiap pihak harus menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan maupun mediasi resmi yang difasilitasi pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, dia mengimbau tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh warga agar tidak mudah terprovokasi serta menghentikan segala bentuk tindakan anarkis.