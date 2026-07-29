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Hilang Pemasukan dari Youtube dan Bayar Pengacara, Roy Suryo Minta Ganti Rugi Rp206 Juta ke Polda Metro

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |11:20 WIB
Hilang Pemasukan dari Youtube dan Bayar Pengacara, Roy Suryo Minta Ganti Rugi Rp206 Juta ke Polda Metro
Roy Suryo Minta Ganti Rugi Rp206 Juta ke Polda Metro/Okezone
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JAKARTA - Kubu Roy Suryo menuntut ganti rugi dalam praperadilan ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dalam gugatan ini, ia menuntut ganti rugi sebesar Rp206 juta kepada tergugat, dalam hal ini Polda Metro Jaya.

"Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon: Kerugian materiil sebanyak Rp106 juta, kerugian imateriil sebanyak Rp100 juta. Total kerugian Rp206 juta," kata salah satu kuasa hukum Roy Suryo saat membacakan surat permohonan di PN Jaksel, Rabu (29/7/2026).

Pasalnya, Roy Suryo mengalami kerugian materiil imbas dari penahanan yang dilakukan terhadap yang bersangkutan selama empat hari. Salah satunya terkait tidak ada pemasukan dari channel youtube pribadinya.

"Hilangnya pendapatan per hari. Bahwa apabila diperhitungkan berdasarkan perkiraan penghasilan rata-rata per hari dari Pemohon dari tayangan akun YouTube Roy Suryo Official Channel adalah minimal atau setidaknya Rp3 juta per hari, dikalikan jumlah hari penahanan yaitu 4 hari, sehingga total adalah 4 dikali Rp3 juta menjadi Rp12 juta," ujarnya.

Kerugian lainnya berupa biaya konsultasi hukum dan litigasi advokat yang besarannya Rp5 juta per hari. Jumlah tersebut dikali empat hari menjadi Rp20 juta.

 

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