Roy Suryo Cuma Tersenyum Dengarkan Dakwaan Dokter Tifa

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengaku hanya tersenyum saat mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa, terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026).

"Saya sempat memberikan penguatan dan membersamai dr. Tifauzia Tyassuma yang hari ini mendengarkan dakwaan untuk (sidang) pertama di PN Jakarta Timur. Saya tidak akan komentar tentang dakwaannya dr. Tifa karena itu tugas dari penasihat hukum masing-masing, tapi saya sangat senyum mendengarkan dakwaannya dr. Tifa tersebut," ujar Roy Suryo, Kamis (2/7/2026).

Roy mengaku sempat mendampingi dan memberikan dukungan kepada rekannya tersebut sebelum sidang pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) digelar. Usai mendengarkan dakwaan terhadap rekannya itu, ia pun hanya menanggapinya dengan senyuman.

Sebab, kata dia, tanggapan atas dakwaan terhadap dokter Tifa merupakan kewenangan masing-masing penasihat hukum. Karena itu, ia tidak ingin memberikan komentar apa pun terkait dakwaan yang telah dibacakan.

Adapun dokter Tifa didakwa atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah oleh JPU dalam kasus ijazah Jokowi di PN Jakarta Timur. Tifa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 434 Ayat (1) juncto Pasal 441 Ayat (1) juncto Pasal 126 Ayat (1) KUHP. Lalu, dakwaan subsidair Pasal 433 Ayat (1) juncto Pasal 441 Ayat (1) juncto Pasal 126 Ayat (1) KUHP.

Tifa juga didakwa dengan dakwaan kedua primair Pasal 434 Ayat (1) KUHP. Kedua, subsidair Pasal 310 Ayat (1) KUHP atau Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) dan/atau Pasal 32 Ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 126 Ayat (1) KUHP atau Pasal 32 juncto Pasal 48 Ayat (1) UU ITE juncto Pasal 126 Ayat (1) KUHP.

(Arief Setyadi )

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