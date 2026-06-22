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Polda Metro: Penangguhan Penahanan Roy Suryo-Tifa Tanggung Jawab Jaksa!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |12:16 WIB
Polda Metro: Penangguhan Penahanan Roy Suryo-Tifa Tanggung Jawab Jaksa!
Roy Suryo/Okezone
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JAKARTA - Pihak keluarga siap untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal itu, Dir Krimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan bahwa, pengajuan penahanan merupakan wewenang dari Kejaksaan. Mengingat, Roy Suryo dan Dokter Tifa sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Hari ini, tanggung jawab tersangka dan barang bukti sudah menjadi tanggung jawab dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Jadi, prosedurnya silakan diajukan ke Kejaksaan," kata Iman di Gedung Polda Metro Jaya, Senin (22/6/2026).

Namun yang pasti, kata Iman, dalam proses hukum yang bergulir di Polda Metro Jaya, semuanya sudah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Semua prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya menjadi pedoman kami di dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara dimaksud,” ujarnya.

“Jadi, kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP," tegas Iman.

 

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