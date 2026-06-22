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Ricuh! Roy Suryo Adu Mulut dengan Polisi Tolak Kenakan Baju Tahanan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |10:33 WIB
Ricuh! Roy Suryo Adu Mulut dengan Polisi Tolak Kenakan Baju Tahanan
Roy Suryo/Okezone
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JAKARTA - Adu mulut antara Roy Suryo dan polisi sempat terjadi sesaat sebelum proses pelimpahan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Perdebatan itu lantaran Roy Suryo menolak menggunakan pakaian tahanan sebelum masuk ke mobil.

Pantauan Okezone, awalnya, Roy Suryo berada di depan pintu Gedung Tahanan Polda Metro Jaya. Ia ingin langsung masuk ke mobil tahanan.

Namun, polisi sempat menahan Roy Suryo karena meminta untuk mengenakan baju oranye khas tahanan polisi. Tetapi, Roy dan kuasa hukum menolak melakukan hal tersebut.

Adu mulut dan argumentasi pun terjadi. "Sabar mas Roy, sabar," teriak aparat kepolisian di depan pintu ruang tahanan, Senin (22/6/2026).

Setelah adu mulut, akhirnya, Roy Suryo tetap melenggang ke mobil tahanan dengan tidak menggunakan baju tahanan. Ia tetap mengenakan pakaian motif batik.

"Allahu Akbar, terus semangat," kata Roy Suryo.

Sementara, Dokter Tifa menyusul Roy Suryo ke dalam mobil tahanan. Ia terlihat menggunakan pakaian berwarna oranye dan memilih bungkam.

Polda Metro Jaya resmi melimpahkan tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel), pada hari ini.

 

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