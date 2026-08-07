Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Fakta Penemuan Ratusan Senpi di Sekolah Jaksel, Ada Dugaan Narkoba hingga Ruang Bunker

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |07:37 WIB
7 Fakta Penemuan Ratusan Senpi di Sekolah Jaksel, Ada Dugaan Narkoba hingga Ruang Bunker
Penemuan Ratusan Senpi di Sekolah Jaksel (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Penemuan ratusan senjata api dan airsoft gun di sebuah sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masih menjadi perhatian publik. Polisi kini menyelidiki temuan tersebut, sementara pihak yayasan dan pihak yang dikaitkan dengan kepemilikan senjata menyampaikan keterangan yang berbeda.

Berikut tujuh fakta yang diketahui:

1. Polisi Resmi Menyelidiki Temuan Senjata

Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan masyarakat terkait temuan senjata di lingkungan sekolah pada 15 Juli 2026. Sebelum laporan diterima, polisi telah membuat Laporan Polisi Model A dan kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan status seluruh barang yang ditemukan.

2. Ditemukan 995 Senjata Api dan Airsoft Gun

Kuasa hukum yayasan, Hermawanto, menyebut pihaknya menemukan 995 pucuk senjata, yang terdiri atas senjata api, airsoft gun, amunisi, serta berbagai aksesori senjata saat membuka ruangan yang telah lama terkunci bersama kepolisian.

“Jadi pada tanggal 10 dan tanggal 11 bulan Juli, hampir satu bulan yang lalu, kami menemukan ada 995 pucuk senjata. Di dalamnya ada senjata api, termasuk ada amunisi dan juga beberapa aksesoris senjata yang lain,” kata Hermawanto kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

3. Yayasan Sebut Ada Dugaan Narkoba dan CD Porno

Selain senjata, pihak yayasan mengaku menemukan barang-barang yang diduga berupa dua linting ganja, satu plastik diduga sabu, alat hisap narkoba (bong), cangklong kaca, serta sekitar 30 keping CD porno. Seluruh barang tersebut telah diserahkan kepada penyidik untuk diperiksa lebih lanjut.

“Kemudian pada tadi malam, hari Rabu gitu ya, hari Rabu tadi malam kami menemukan kembali beberapa senjata. Termasuk juga menemukan narkoba, dan juga menemukan CD porno,” ujar Kuasa hukum yayasan, Hermawanto.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/624/3246372//ilustrasi-Pgpv_large.jpg
Bedah Buku The Architecture of Risk, Ajarkan Cara Memahami Risiko dan Mengambil Keputusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/624/3246342//ilustrasi-qTWt_large.jpg
OSN 2026, Siswa SMPK Penabur Jakarta Sabet Gelar Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/624/3246163//ilustrasi-FEGb_large.jpg
Guru Sibuk Mengurus Administrasi, Kapan Waktu untuk Mendidik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/470/3243897//sekolah_rakyat-CIc2_large.jpg
9 Sekolah Rakyat Dibangun di Sulsel, Habiskan Rp2,29 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243072//kemenag-Fa6i_large.jpg
Kemenag Terbitkan SE Larangan Penggunaan Gawai di Sekolah: Murid dan Guru Dibatasi Main HP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/338/3242584//polri-mCQj_large.jpg
Gagas Program Bapak-Ibu Asuh di Sekolah, Kapolda Metro: Untuk Berikan Rasa Aman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement