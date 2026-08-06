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Selain Senpi, Polisi Temukan Sabu hingga 30 CD Porno di Ruang Eks Ketua Yayasan Sekolah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |18:40 WIB
Selain Senpi, Polisi Temukan Sabu hingga 30 CD Porno di Ruang Eks Ketua Yayasan Sekolah
Senpi hingga sabu di ruang eks ketua yayasan sekolah (foto: dok ist)
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JAKARTA - Selain menemukan ratusan senjata, pihak sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, juga menemukan narkotika dan puluhan keping CD porno di ruangan yang diduga digunakan mantan ketua yayasan.

"Temuan narkoba dua linting narkotika jenis ganja, satu bungkus plastik diduga berisi sabu, satu buah bong botol plastik, satu buah cangklong kaca, dua buah korek api gas, dua buah bong kaca dan satu boks CD video porno sekitar 30 CD," kata kuasa hukum pihak sekolah, Hermawanto, kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Barang-barang tersebut ditemukan pada Rabu (5/8/2026) malam. Sebelumnya, pihak sekolah juga menemukan 995 pucuk senjata, mulai dari airgun hingga senjata api, di ruangan mantan ketua yayasan saat proses bongkar muat barang pada 10-11 Juli 2026.

Seluruh barang bukti itu kini telah diserahkan kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

Hermawanto mengatakan, mantan ketua yayasan tersebut telah diberhentikan dari jabatannya pada April 2026. Menurut dia, yang bersangkutan diduga membawa kunci salah satu ruangan di sekolah yang belakangan diketahui menyimpan ratusan senjata.

"Status hukum jadi proses pemberhentian terhadap Ketua Pengurus yang sudah kami pecat, proses penonaktifan terhadap anggota pembina, sekarang sedang proses gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi sedang bergulir proses perkara perdatanya," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
Porno Sabu senpi
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