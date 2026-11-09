Giring Ganesha Mundur dari PSI, Bagaimana Posisinya sebagai Wamenbud?

JAKARTA - Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha Djumaryo menyatakan keluar dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan itu diambil setelah dirinya merasa sudah tak sejalan dengan partai berlogo gajah tersebut.

Keputusan itu diumumkan Giring melalui akun resmi Instagram-nya, @giring. Dalam unggahan video, Giring menjelaskan awal mula dirinya terjun ke dunia politik adalah untuk menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia.

"Perjalanan ini memberikan begitu banyak pengalaman, persahabatan, dan juga pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga," kata Giring.

Giring menuturkan, dirinya diminta Presiden Prabowo Subianto untuk membantu di dalam pemerintahan pada September 2024 lalu. "Tanpa ragu, saya menjawab: 'Siap, Bapak Prabowo. Siap, Bapak Presiden'," ucapnya.

Mantan vokalis band Nidji ini pun mengaku tak terasa sudah mengabdi selama dua tahun sebagai Wamenbud. Berbekal pengalaman ini, ia semakin memahami besarnya tanggung jawab melayani bangsa dan negara, sekaligus memperkuat tekadnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia tercinta.