Ramai-Ramai Menteri Naik Maung Datang ke Sidang Kabinet 2 Tahun Prabowo

JAKARTA — Menteri hingga Wakil Menteri (Wamen) ramai-ramai menggunakan mobil Maung berwarna putih saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang kabinet digelar Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan Okezone, mobil Maung terparkir berjejer dengan sejumlah kendaraan lainnya, termasuk Lexus dan Alphard, di halaman Kompleks Istana Kepresidenan. Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Turut hadir Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Tonny Harjono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Pratikno, serta anggota Wantimpres Rocky Gerung.

Rocky Gerung mengungkapkan kehadirannya dalam sidang kabinet kali ini merupakan yang pertama. Dia menilai sidang kabinet tersebut penting untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ini juga perdana (ikut sidang kabinet), urgensinya karena dua tahun, jadi harus dievaluasi," ujar Rocky Gerung.

Usai memberikan keterangan kepada awak media, Rocky sempat membuat simbol love sign sebelum memasuki Istana. Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi momentum bagi Prabowo untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah selama dua tahun terakhir.

(Arief Setyadi )

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