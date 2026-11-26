Dibahas MPR Pekan Depan, Gerindra Tak Masalah Mekanisme Pemilihan Wapres Dimulai dari Musyawarah

JAKARTA - MPR RI akan menggelar rapat untuk menentukan mekanisme pemilihan wakil presiden (wapres) pekan depan. Setidaknya ada dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Amran Sulaiman dan Sugiono.

"Iya, Senin, Selasa, Rabu itu tim panitia ad hoc akan melakukan apa, drafting yang namanya tata tertib pemilihan ya. Berarti kan termasuk tata caranya. Pemilihan wapres ini," kata Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2026).

Ia mengatakan, penentuan mekanisme pemilihan akan mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ia menyebut konstitusi tidak mengunci mekanisme pemilihan wapres di tengah masa jabatan hanya melalui voting.

"Tapi juga justru membuka kesempatan untuk musyawarah terlebih dahulu. Begitu juga di Undang-Undang MD3, begitu juga di Tatib MPR. Nah, itu kan perlu diatur detailing-nya seperti apa," kata Habiburokhman.

"Kalau musyawarah, nggak ada masalah. Tapi ketika misalnya nanti lanjut, musyawarah tidak tercapai, lanjut ke pemungutan suara atau istilah bahasa Inggrisnya voting, maka kan perlu diatur berapa bilik suaranya, berapa waktu alokasi masing-masing anggota menyampaikan pilihannya, bagaimana cara metode memilihnya apakah dicoblos, apakah dicontreng, apakah tulis nama," imbuhnya.

Ketua Komisi III DPR RI ini pun mengatakan tidak ada larangan apabila mekanisme pemilihan wapres harus melalui musyawarah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan voting.

"Karena ada dua pendapat besar. Satu bilang harus hanya boleh dengan voting, kalau saya ya bilang tidak ada larangan untuk musyawarah terlebih dahulu baru voting. Nah itu kan nanti kita diskusi di hari Senin, Selasa, Rabu," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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