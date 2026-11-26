Gerindra Akui Tak Mudah Cari Pengganti Amran di Kursi Menteri Pertanian

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di MPR RI menilai kinerja Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan) sangat baik. Hal ini disampaikan menyusul namanya turut diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres).

“Kinerja Pak Andi Amran Sulaiman sebagai Mentan itu sangat bagus sekali,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, dalam konferensi pers, Rabu (25/11/2026).

Menurut Fraksi Gerindra, jabatan Mentan merupakan posisi yang sangat strategis bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Karena itu, mencari sosok pengganti Amran dinilai bukan perkara mudah.

“Jadi, jabatan sebagai Mentan merupakan jabatan yang sangat strategis, agak sulit kalau kita cari penggantinya yang belum tentu kualitasnya sama dengan beliau,” ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra di MPR secara resmi menyatakan dukungan terhadap Sugiono untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) periode 2024–2029.

(Awaludin)

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