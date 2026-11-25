Verifikasi Ijazah Cawapres, MPR Telusuri Keabsahan Perubahan Nama Andi Amran Sulaiman

JAKARTA - Tim Verifikasi MPR RI menemukan perbedaan penulisan nama dalam dokumen pendidikan Andi Amran Sulaiman saat memeriksa persyaratan bakal calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam ijazah SMA yang diperiksa tim, nama yang tercantum hanya "Amran". Sementara itu, dokumen yang diserahkan Presiden kepada MPR mencantumkan nama lengkap "Andi Amran Sulaiman".

Perbedaan tersebut membuat tim verifikasi meminta bukti hukum yang menjadi dasar perubahan nama. Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya menargetkan penelusuran dokumen tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam.

Menurut Basarah, perubahan nama secara hukum dimungkinkan di Indonesia. Namun, proses tersebut harus didasarkan pada penetapan pengadilan.

"Nanti kita akan cek apakah ada penetapan pengadilan atas perubahan nama Pak Amran dari di ijazah SMA yang kami lihat, kami saksikan, bahkan kami pegang langsung atas nama Amran, tapi kemudian dokumen yang kami terima dari Bapak Presiden menjadi Andi Amran Sulaiman. Saya yakin pasti ada alasan hukum terkait itu," ujar Basarah di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Jika dokumen penetapan pengadilan ditemukan, MPR tidak hanya akan memeriksa kelengkapan administrasinya. Tim juga berencana mengonfirmasi langsung kepada pengadilan yang menerbitkan keputusan tersebut untuk memastikan keabsahannya.