Tim Verifikasi Cawapres Datangi KPK, Telusuri Data Sugiono dan Amran

JAKARTA - Kelompok Kerja (Pokja) II Tim Verifikasi Persyaratan Calon Wakil Presiden MPR RI mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11/2026).

Kedatangan mereka untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Dua nama tersebut adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.

Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan Tim Pokja II tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka kemudian langsung memasuki gedung untuk menjalankan proses verifikasi.

Sebelum mendatangi KPK, tim verifikasi telah lebih dahulu menyambangi Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Adapun Pokja II Tim Verifikasi MPR RI bertugas memeriksa persyaratan hukum, kepailitan, dan keuangan bagi calon wakil presiden.