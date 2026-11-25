Menkum Beri Penjelasan Data Kewarganegaraaan Dua Cawapres ke Tim Verifikasi MPR

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima Pokja 1 Tim Verifikasi Cawapres MPR RI di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2026). Sedianya, mereka akan melakukan verifikasi faktual dokumen terkait kewarganegaraan yang menjadi syarat cawapres.

"Ketua dan anggota Tim Verifikasi MPR RI yang saya hormati, melalui forum klarifikasi faktual pada hari ini, saya meminta jajaran Ditjen AHU untuk memberikan penjelasan secara terbuka, komprehensif, dan bertanggung jawab mengenai mekanisme pemeriksaan, dokumen pendukung, hasil penelusuran database, serta dasar hukum penerbitan surat keterangan status kewarganegaraan," ujar Supratman.

Supratman pun menegaskan, ada tiga prinsip yang harus senantiasa menjadi landasan dalam verifikasi ini. Pertama, objektivitas dan profesionalitas.



Ia meminta diterapkan standar pemeriksaan yang sama tanpa perlakuan istimewa dan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan di luar ketentuan hukum terhadap kedua calon Wakil Presiden.

Kedua, kepastian hukum dan akuntabilitas. Ia meminta, setiap keterangan yang diberikan harus memiliki dasar faktual dan dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Ketiga, penghormatan terhadap kewenangan konstitusional. Supratman mengatakan, Kemenkum memberi informasi dan keterangan hukum mengenai status serta riwayat kewarganegaraan dalam lingkup kewenangannya.