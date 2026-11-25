Listyo Sigit Cs Diduga Siapkan Bunker Logistik untuk Makar, Lokasinya Dekat Istana

JAKARTA - Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting menduga mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cs menyiapkan bunker atau tempat penyimpanan logistik untuk mendukung upaya makar. Dugaan tersebut berkaitan dengan rangkaian upaya yang disebutnya bermula dari penyadapan.

Selamat tak menampik tempat penyimpanan tersebut bisa saja berisi amunisi. Menurutnya, logistik merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam upaya makar. Ia pun menyinggung dua peristiwa makar yang terjadi pada 1948 dan 1965 sebagai pembanding.

Ia menjelaskan, pada 1948 terdapat tempat penyimpanan senjata yang dikelola Menteri Pertahanan saat itu, Amir Syarifuddin Harahap. Sementara pada 1965, terdapat dugaan penyimpanan senjata di kawasan Lubang Buaya.

"Tentu kalau bicara makar ada logistik. Logistik bisa uang, bisa benda yang lain, bisa juga kemudian amunisi, bisa seperti itu. Karena itu ini sudah dalam mata rantai yang akan ditelisik, dicari," kata Selamat dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (24/11/2026) malam.

Lebih lanjut, Selamat menduga tempat-tempat penyimpanan logistik tersebut berada di wilayah Jakarta. Bahkan, ia memperkirakan lokasinya tidak terlalu jauh dari Istana Kepresidenan.

"Maka sama dengan kalau peristiwa sekarang ya kemungkinan tidak terlalu jauh dari Istana, artinya ada di Ibu Kota," lanjut dia.

Selamat menyebut dugaan tersebut juga didasarkan pada sejumlah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang beberapa kali menyinggung adanya pihak-pihak yang menyimpan uang hingga amunisi.