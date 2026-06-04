Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Polisi, Saiful Mujani Dicecar 37 Pertanyaan Terkait Dugaan Penghasutan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |19:47 WIB
Diperiksa Polisi, Saiful Mujani Dicecar 37 Pertanyaan Terkait Dugaan Penghasutan
Saiful Mujani usai diperiksa Polda Metro Jaya (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta Saiful Mujani menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam 30 menit di Polda Metro Jaya, Kamis (4/6/2026). Pemeriksaan itu terkait laporan dugaan penghasutan atas pernyataannya mengenai seruan penggulingan pemerintahan.

Saiful tiba memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 11.00 WIB dan pemeriksaan berakhir pada pukul 16.30 WIB. Usai pemeriksaan, ia mengungkapkan penyidik mengajukan sebanyak 37 pertanyaan.

"Ada ya 37 pertanyaan. Yang didalami terutama pernyataan saya yang beredar di media itu, media sosial yang viral itu. Itu dikonfirmasi saja apakah itu pernyataan saya benar atau tidak seperti itu, terus kemudian maksudnya apa, dan seterusnya. Ya jadi itu saja," kata Saiful.

Menurut Saiful, penyidik meminta penjelasan terkait pernyataannya yang menanyakan kemungkinan mengonsolidasikan kekuatan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

"Cuma pertanyaan saya, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri kita untuk menjatuhkan Prabowo? Itu kan pertanyaan saya. Nah, itu saya diminta penjelasan. Saya bilang saya bertanya seperti itu, itu bentuknya pertanyaan karena mengonsolidasikan diri menjadi kekuatan besar itu tidak mudah," ujarnya.

Ia menegaskan pernyataan tersebut merupakan pertanyaan terbuka kepada publik dalam konteks diskusi politik, bukan sebuah ajakan untuk menggulingkan pemerintah sebagaimana yang dituduhkan pelapor.

"Itu pertanyaan terbuka terhadap publik. Publik yang namanya melihat tidak ada alternatif lain untuk menghentikan Prabowo kecuali dengan aksi-aksi. Pertanyaannya, bisa tidak aksi-aksi itu dilakukan efektif dan seterusnya? Yang jawab siapa? Ya tanyalah sama semua publik ini, pertanyaan itu jawabannya publik," kata Saiful.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214261/viral-wtf3_large.jpg
Dilaporkan Dugaan Makar, Saiful Mujani: Saya Akan Datang ke Bareskrim dengan Senang Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213686/pemerintah-AByh_large.jpg
Pigai: Pendapat Saiful Mujani Tentang Makar Tidak Dijamin Konstitusi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211792/saiful_mujani-2pPI_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Saiful Mujani yang Dilaporkan ke Polda Terkait Dugaan Penghasutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211772/henry-8Bgk_large.jpg
Soal Saiful Mujani, Pakar: Hukum Tidak Boleh Kehilangan Akal Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211402/viral-Mq5C_large.jpg
Dilaporkan Buntut Seruan Gulingkan Presiden, Saiful Mujani: Jangan Bawa-Bawa Negara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160171/one-ENHa_large.jpg
Menteri HAM: Negara Bisa Melarang Pengibaran Bendera One Piece
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement