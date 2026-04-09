Dilaporkan Buntut Seruan Gulingkan Presiden, Saiful Mujani: Jangan Bawa-Bawa Negara!

JAKARTA - Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menanggapi rencana sejumlah simpul relawan Prabowo Subianto yang akan melapor ke polisi buntut seruan gulingkan pemerintahan. Ia mempersilahkan pada relawan Prabowo membuat laporan tersebut.

"Monggo itu sah-sah saja," kata Saiful saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (9/4/2026).

Namun demikian, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini menilai, idealnya opini dibalas dengan opini, bukan melibatkan instrumen negara seperti kepolisian.

"Yang ideal, opini dan sikap dibalas dengan opini dan sikap juga. enggak usah bawa-bawa negara," tegas Saiful.

Saiful juga mempermasalahi dengan rencana pelaporan tersebut. Hanya saja, dia menilai, pelaporan itu tidaklah ideal. "Tetapi boleh aja sih. cuma tidak ideal," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah simpul relawan Presiden Prabowo Subianto berencana melaporkan Saiful Mujani dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi ke polisi. Keduanya akan dilaporkan buntut pernyataan "jatuhkan Prabowo" di sebuah acara.