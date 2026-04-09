HOME NEWS NASIONAL

PAN: Ajakan Gulingkan Prabowo dari Saiful Mujani Tak Berdampak Signifikan, Tak Perlu Dikhawatirkan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |10:05 WIB
Saiful Mujani mengeluarkan pernyataan mengajak menggulingkan Presiden Prabowo Subianto.
JAKARTA – Pernyataan pendiri SMRC, Saiful Mujani, soal ajakan menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dinilai tak berdampak signifikan pada iklim politik nasional. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, yang menilai pernyataan tersebut tidak perlu menimbulkan kekhawatiran.

“Pernyataan Saiful Mujani tidak usah dikhawatirkan terlalu dalam, sebab itu hanya seperti buih di lautan, bukan gelombang,” ucap Viva dalam keterangannya yang dikutip Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, sikap dan pikiran oposisional seperti Mujani akan selalu ada dan berkembang pada setiap rezim pemerintahan. “Dalam teori demokrasi, hal itu akan menyebabkan terjadinya check and balances yang dinamis,” katanya.

Terlepas dari itu, ia meyakini mayoritas masyarakat Indonesia mengapresiasi dan merasa puas atas kinerja Presiden Prabowo. Hal itu diyakini dari sejumlah hasil survei. Untuk itu, ia menegaskan PAN akan terus berjuang bersama Presiden Prabowo dalam menuntaskan janji-janji kemerdekaan.

Menurut Viva, sangat wajar bila ada kekurangan atau protes terhadap kepemimpinan yang mengelola negara seluas 5,2 juta km persegi dengan jumlah penduduk 288 juta jiwa. Ia menilai Indonesia butuh pemimpin yang kuat, visioner, serta manajemen pembangunan modern yang integratif, partisipatif, dan produktif.

 

