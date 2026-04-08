HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Berikan Arahan Selama 4 Jam ke Jajaran Menteri-Eselon I, Ini yang Dibahas

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |20:21 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 4 jam kepada anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh eselon 1 kementerian dan lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Tadi selama kurang lebih 4 jam Bapak Presiden memimpin rapat kerja pemerintah yang kali ini dari unsur eksekutif lengkap sampai level eselon satu. Mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, kemudian sampai ke Dirjen, Sekjen maupun Irjen semua kementerian,” ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media usai pertemuan.

Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo memberikan pengarahan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran unsur eksekutif dan pemerintahan karena selama satu setengah tahun ini telah banyak program pemerintah yang menunjukkan hasil-hasil yang cukup signifikan.

“Sehingga hari ini beliau menganggap penting untuk memberikan arahan, menyampaikan terima kasih sekaligus menggugah dan memaparkan bahwa kita harus sama-sama bekerja lebih giat lagi, lebih cepat lagi, lebih produktif lagi, lebih efisien lagi, kurangi kebocoran dan seterusnya. Ini makna dari pertemuan kita pada siang sampai malam hari ini,” katanya.

Meski begitu, Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo mendorong agar mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan. Apalagi, keberhasilan swasembada dinilai baru signifikan pada komoditas beras, sehingga pemerintah menargetkan perluasan ke komoditas pangan lainnya, termasuk sumber protein.

“Nah kita ingin mencapai keberhasilan komoditas pangan semua selain beras termasuk protein. Protein salah satunya adalah yang berbasis dasar ikan. Maka betapa pentingnya program-program prioritas kerja pemerintah di bidang kelautan dan pangan,” tuturnya.
 

Sering ke Luar Negeri, Prabowo: Untuk Amankan Minyak, Gue Harus ke Mana-mana
Buntut Pernyataan Jatuhkan Presiden, Presidium Relawan 08 Akan Laporkan Saiful Mujani cs
Prabowo Ungkap Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, meski Harga Avtur Naik
Prabowo: Indonesia Masuk Daftar Negara Aman jika Terjadi Perang Dunia Ketiga
Kilas Balik Perjalanan Politik Prabowo Diputar di Istana, Termasuk saat Bersama Megawati di Pilpres 2009
Prabowo: Kalau Pemerintah Dinilai Tidak Baik, Gantilah tapi Ada Mekanismenya 
