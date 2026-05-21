HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Pilu Dikritik PDIP, Dasco: Itu dari Lubuk Hati

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |02:02 WIB
Prabowo Pilu Dikritik PDIP, Dasco: Itu dari Lubuk Hati
Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang merasa pilu hati sekaligus memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada PDIP yang kerap melontarkan kritik terhadap pemerintahannya.

Menurut dia, apresiasi yang disampaikan Prabowo kepada partai berlambang banteng itu merupakan bentuk penghargaan atas komitmen mereka dalam menjaga keseimbangan demokrasi.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden tentunya kita tahu tadi, dan kalau kita lihat itu memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Itu adalah ungkapan yang tulus,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan bahwa keberadaan PDIP di luar pemerintahan sebagai fungsi pengawasan sangat krusial untuk menghidupkan iklim demokrasi di Indonesia. Ia menekankan kritik membangun yang selama ini diberikan anggota PDIP di parlemen sangat dihargai pemerintahan Prabowo.

“Kritik yang membangun dari teman-teman PDIP di parlemen, yang sudah berjalan dengan baik selama pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

