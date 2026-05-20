Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Merasa Pilu Hati Dengar Kritik Keras PDIP

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |14:25 WIB
Prabowo Merasa Pilu Hati Dengar Kritik Keras PDIP
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku kerap mendengar kritik yang disampaikan para politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia pun merasa pilu sekaligus berterima kasih.

"Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu," kata Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Meski terasa pilu, Prabowo memahami kritik yang diutarakan PDIP pasti memiliki dasar dan sekaligus sebagai pengingat. "Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, iya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita," kata Prabowo.

"Saudara-saudara sekalian. Jadi saya, saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian. Iya kan?," sambung Prabowo.

Prabowo menghormati dan menghargai keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan. "Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu," kata Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219609/prabowo_subianto-HTkz_large.jpg
Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Jadi Kunci Kemakmuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219098/prabowo_subianto-CP7M_large.jpg
Momen Prabowo Cek Kokpit Jet Tempur Rafale Buatan Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219092/prabowo-oFWv_large.jpg
Prabowo Tegaskan Pertahanan Kunci Stabilitas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219078/prabowo_subianto-Jyb3_large.jpg
Tambah 6 Jet Tempur Rafale, Prabowo: Tonggak Peningkatan Kekuatan Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219062/prabowo_subianto-ntgr_large.jpg
Prabowo Serahkan 6 Jet Tempur Rafale hingga 4 Falcon 8X ke TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218936/prabowo-kDlr_large.jpg
Gaya Prabowo Kendarai Traktor Combine Corn Harvester saat Panen Jagung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement