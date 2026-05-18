HOME NEWS NASIONAL

Tambah 6 Jet Tempur Rafale, Prabowo: Tonggak Peningkatan Kekuatan Pertahanan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |11:22 WIB
Presiden Prabowo Subianto serahkan sejumlah alutsista ke TNI (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan penambahan 6 jet tempur Dassault Rafale, 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, serta Radar GCI GM403 menjadi tonggak peningkatan pertahanan. Penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) itu kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilakukan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Air Base.

"Jadi ya, kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima enam pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut, Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400. Ada radar juga," kata Prabowo usai penyerahan, Senin (18/5/2026).

Selain pesawat tempur, turut diserahkan juga rudal Air to Air Beyond Visual Range (BVR) Meteor missile dan Smart Weapon AASM Hammer yang merupakan bagian dari Rafale.

"Jadi, saudara-saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri," tegas Prabowo.

Prabowo menambahkan, dengan situasi kondisi dunia dan geopolitik yang tidak menentu, penguatan sistem pertahanan menjadi syarat utama.

"Tapi kita lihat kondisi dunia, geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat," ujar Prabowo.

"Saya kira itu intinya ya, dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

