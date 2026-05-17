Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gaya Prabowo Kendarai Traktor Combine Corn Harvester saat Panen Jagung

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |12:23 WIB
Gaya Prabowo Kendarai Traktor Combine Corn Harvester saat Panen Jagung
Presiden Prabowo Subianto kendarai traktor saat panen jagung (Foto: Biro Setpres/Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 di Kabupaten Tuban pada Sabtu, 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan nasional sekaligus dukungan pemerintah terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Prabowo turun langsung ke area panen dan bahkan mengendarai sendiri kendaraan traktor jenis Combine Corn Harvester untuk memanen jagung bersama para petani. Momen tersebut menarik perhatian para peserta dan masyarakat yang hadir, sekaligus menunjukkan dukungan langsung Presiden Prabowo terhadap modernisasi sektor pertanian nasional.

Kegiatan panen raya turut dihadiri jajaran pemerintah pusat dan daerah, unsur TNI-Polri, kelompok tani, hingga pelaku sektor pangan. Hamparan lahan jagung yang menguning menjadi latar kegiatan panen serentak yang digelar di berbagai wilayah Indonesia tersebut.

Sementara Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan panen raya jagung kuartal II tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di lahan seluas 189.760 hektare dengan potensi hasil panen mencapai sekitar 1,23 juta ton jagung. Kapolri juga mengungkapkan sebagian hasil panen akan diekspor ke Malaysia.

“Sebanyak 100 ton jagung hasil panen tersebut akan diekspor ke Malaysia melalui perbatasan Jagoi-Babang Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat,” ungkap Kapolri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218914/prabowo_subianto-D9Ra_large.jpg
Ultimatum Aparat, Prabowo: Jangan Jadi Beking Narkoba hingga Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218912/prabowo-CjYU_large.jpg
Ketika Prabowo Dibuat Tersenyum Haru oleh Surat Anak SD Curhat soal MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218865/presiden_prabowo_subianto-HLUM_large.jpg
Prabowo Bakal Berikan Bintang Mahaputera ke Kapolri dan Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218873/prabowo_subianto-I74z_large.jpg
Prabowo ke Polri: Kalian Sering Dicaci Maki, tapi Tak Pantang Menyerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218875/prabowo_pimpin_panen_raya_jagung-fokA_large.jpg
Momen Prabowo Naik Traktor Pimpin Panen Raya Jagung di Tuban, Pakai Topi Koboi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218860/prabowo_ziarah_ke_makam_marsinah-RnGV_large.jpg
Momen Presiden Prabowo Ziarah ke Makam Marsinah di Nganjuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement