Ultimatum Aparat, Prabowo: Jangan Jadi Beking Narkoba hingga Judi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan internal aparat penegak hukum demi mewujudkan keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Prabowo meminta seluruh aparat, mulai dari hakim, polisi, jaksa, hingga tentara, berani melakukan koreksi diri dan membersihkan institusi dari praktik penyelewengan. Menurutnya, aparat yang bersih menjadi kunci dalam memberikan pelayanan maksimal kepada rakyat Indonesia, termasuk kaum buruh.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

“Karena itu mari kita bersama-sama memperbaiki, tetapi seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing,” ujar Prabowo, dikutip Minggu (17/5/2026).

Presiden kembali menekankan aparat negara tidak boleh terlibat ataupun memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hukum, terutama praktik perjudian, narkoba, hingga penyelundupan ilegal.