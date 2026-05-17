Polisi Tangkap Pencuri MacBook di Kalideres Jakbar, Pelaku Ternyata Orang Dekat

JAKARTA - Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus pencurian sebuah laptop merek Apple MacBook milik warga berinisial MR (31). Pelaku ternyata orang dekat.

Kasus tersebut sempat menjadi perhatian setelah rekaman CCTV beredar luas dan memperlihatkan seorang pria mengenakan pakaian hitam serta topi masuk ke dalam kamar yang saat itu dalam keadaan kosong sebelum diduga membawa kabur laptop milik korban.

Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat Kompol Rihold Sihotang menjelaskan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari masyarakat.

“Setelah kami menerima aduan masyarakat, tim langsung bergerak cepat melakukan serangkaian penyelidikan. Alhasil pelaku berinisial IN (24) berhasil kami amankan di kontrakannya di Kampung Gaga, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat,” ujar Rihold saat dikonfirmasi, Sabtu (16/5/2026).

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kalideres AKP Rachmad Wibowo menjelaskan bahwa pelaku ditangkap tanpa melakukan perlawanan.

Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya sebagaimana terekam dalam CCTV.