Viral Curi HP saat Korban Tidur di Cipulir, Pria Ini Diciduk Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |02:01 WIB
Viral Curi HP saat Korban Tidur di Cipulir, Pria Ini Diciduk Polisi
Viral pelaku pencurian di Cipulir, Jakarta Selatan (Foto: Ist)
JAKARTA - Seorang pria tak dikenal viral di media sosial karena aksinya melakukan dugaan pencurian handphone di sebuah warung kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Kini, pelaku berhasil diciduk polisi dan tengah diperiksa lebih lanjut.

"Reskrim Polsek Kebayoran Lama berhasil mengamankan seorang pria berinisial RS (28) atas dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan," ujar Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Kukuh Islami, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, peristiwa itu berawal pada Senin 13 April 2026 sekitar pukul 12.15 WIB. Korban, Muhammad Andi Saputra (23), saat itu tengah tertidur pulas di ruang tamu rumah kontrakannya yang juga difungsikan sebagai warung di kawasan Cipulir.

Aksi pelaku pertama kali disadari ibu korban yang tengah melaksanakan sholat. Tiba-tiba terdengar suara mencurigakan seolah ada orang asing masuk ke dalam rumah, ibunya pun segera membangunkan korban, namun korban mendapati ponsel miliknya sudah raib.

Kukuh menambahkan, Andi lantas melaporkan peristiwa yang dialaminya itu ke Mapolsek Kebayoran Lama. Polisi yang bergerak cepat akhirnya berhasil menciduk tersangka, Rangga Sandika, warga Pondok Pinang, tidak lama setelah kejadian dan menyita barang bukti.

"Tersangka RS dijerat Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan selalu mengunci pintu rumah meskipun sedang berada di dalam ruangan," katanya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/338/3202351/maling-lLk3_large.jpg
Maling Necis di Hotel Mewah Jakpus Diciduk, Pakai Lanyard Berlagak Orang Kantoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201714/pencurian-LZeW_large.jpg
3 Pencuri Batik Rp1,3 Miliar di JCC Jakpus Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201503/pencurian-q9xE_large.jpg
Polisi Kantongi Identitas Pencuri Batik Pesinetron Ady Sky Senilai Rp1,3 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/338/3200190/pencurian-S5oe_large.jpg
Terekam CCTV, Pengendara Motor Listrik Gasak Uang Kotak Amal di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192729/pencurian-kwpi_large.jpg
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
