BMKG Ingatkan Potensi Hujan Disertai Petir di Tangerang Raya Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi cerah hingga berawan tebal, pada Sabtu (30/5/2026). Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal. Sementara pada siang hingga sore hari, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kota Depok.

Adapun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan.

Untuk suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celsius. Sementara wilayah lainnya di Jabodetabek diprakirakan berada pada kisaran 26 hingga 33 derajat Celsius.

Kelembapan udara diperkirakan berada di angka 55 hingga 90 persen dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5-25 kilometer per jam.



(Awaludin)

