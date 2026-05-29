Cabuli Puluhan Santriwati, Pimpinan Padepokan Padang Ati Abdul Khalim Ditetapkan Tersangka

JAKARTA - Sebanyak 350 pelajar di Padepokan Padang Ati, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dipulangkan ke rumah masing-masing usai pimpinan padepoka Abdul Khalim Fadlun ditangkap polisi terkait dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati.

Penangkapan dilakukan di padepokan yang berada di Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan bersama instansi terkait kini melakukan langkah antisipasi untuk memastikan keberlanjutan pendidikan para pelajar yang terdampak.

Plh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Moh Irkham, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah madrasah agar pendidikan formal siswa tetap berjalan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak madrasah untuk memastikan pendidikan formal mereka tetap berlanjut dan tidak terputus,” ujar Irkham, dikutip Jumat (29/5/2026).

Kemenag Kabupaten Pekalongan mencatat terdapat sekitar 350 anak yang belajar di Padepokan Padang Ati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 siswa tercatat belajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) swasta.

Selain itu, Kemenag juga berkoordinasi dengan sejumlah pondok pesantren untuk mengantisipasi kelanjutan pendidikan anak-anak terdampak.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pondok pesantren sebagai langkah antisipasi kelanjutan pendidikan dan mereka siap menampung anak-anak yang terdampak,” sambungnya.