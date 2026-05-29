Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cabuli Puluhan Santriwati, Pimpinan Padepokan Padang Ati Abdul Khalim Ditetapkan Tersangka

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |10:42 WIB
Cabuli Puluhan Santriwati, Pimpinan Padepokan Padang Ati Abdul Khalim Ditetapkan Tersangka
, Pimpinan Padepokan Padang Ati Abdul Khalim Ditetapkan Tersangka/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 350 pelajar di Padepokan Padang Ati, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dipulangkan ke rumah masing-masing usai pimpinan padepoka Abdul Khalim Fadlun ditangkap polisi terkait dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati.

Penangkapan dilakukan di padepokan yang berada di Simbangkulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan bersama instansi terkait kini melakukan langkah antisipasi untuk memastikan keberlanjutan pendidikan para pelajar yang terdampak.

Plh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, Moh Irkham, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah madrasah agar pendidikan formal siswa tetap berjalan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak madrasah untuk memastikan pendidikan formal mereka tetap berlanjut dan tidak terputus,” ujar Irkham, dikutip Jumat (29/5/2026).

Kemenag Kabupaten Pekalongan mencatat terdapat sekitar 350 anak yang belajar di Padepokan Padang Ati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 siswa tercatat belajar di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) swasta.

Selain itu, Kemenag juga berkoordinasi dengan sejumlah pondok pesantren untuk mengantisipasi kelanjutan pendidikan anak-anak terdampak.

“Kami juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pondok pesantren sebagai langkah antisipasi kelanjutan pendidikan dan mereka siap menampung anak-anak yang terdampak,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218982/mensos-n3GD_large.jpg
Mensos Kutuk Kiai Cabul di Ponpes Pati: Hukum Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/340/3218129/guru_ngaji-50JL_large.jpg
Biadab! Terangsang Nonton Film Porno, Guru Ngaji Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/340/3217827/ponpes_dibakar-kdwb_large.jpg
Ponpes di Mesuji Lampung Dibakar Massa Terkait Kasus Pencabulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217084/korban_pelecehan_seksual_ponpes_di_pati-CL8h_large.jpg
Kuasa Hukum Korban Pencabulan Ponpes Santri Ngaku Ditawari Rp400 Juta agar Cabut Laporan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217063/korban_pelecehan_seksual_ponpes_di_pati-DU6Y_large.jpg
Korban Ungkap Alasannya Berani Laporkan Pencabulan di Ponpes Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217030/ayah_korban_pelecehan_seksual_di_ponpes_pati-doYU_large.jpg
Ayah Korban Pelecehan di Ponpes Pati Lapor ke Polisi sejak 2024, Ngaku Diancam Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement