LPSK Dalami Dugaan Puluhan Santriwati Jadi Korban Kekerasan Seksual di Ponpes Pati

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih mendalami jumlah pasti santriwati, yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Ashyari, di Pati, Jawa Tengah.

“Kalau jumlah korban memang kami masih melakukan pendalaman, dan pencarian informasi lebih lanjut karena belum semua korban dapat kami jumpai,” kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias saat dikonfirmasi, Sabtu (9/5/2026).

Pendalaman dilakukan lantaran jumlah korban disebut mencapai sekitar 50 orang, meski baru sebagian yang berani melapor.

Susi mengatakan, LPSK menerapkan langkah jemput bola dengan menurunkan tim langsung ke lokasi untuk mencari dan mendata para korban.