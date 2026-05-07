Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Temui Hotman Paris, Korban Pencabulan di Ponpes Pati Minta Pelaku Dihukum Berat

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |22:31 WIB
Temui Hotman Paris, Korban Pencabulan di Ponpes Pati Minta Pelaku Dihukum Berat
Temui Hotman Paris, Korban Pencabulan di Ponpes Pati Minta Pelaku Dihukum Berat (Yuwantoro Winduajie)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu korban dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memohon agar tersangka Ashari dijatuhi hukuman berat atas perbuatannya.

Permohonan itu disampaikan korban saat hadir dalam konferensi pers bersama pengacara Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/5/2026). Saat menemui Hotman Paris, korban hadir bersama orang tua, kuasa hukum, dan mantan pegawai Ashari di Ponpes Ndolo Kusumo.

Demi melindungi identitasnya, korban menggunakan masker, hijab berwarna cokelat, serta kacamata hitam.

“Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya,” ujar korban.

Korban juga meminta polisi serius menangani kasus tersebut dan tidak terpengaruh pihak mana pun.

“Jangan terpengaruh oleh rayuan apapun. Kasihan, teman-teman saya satu pondok banyak benar yang jadi korban,” katanya.

Sementara itu, Hotman Paris menyebut korban masih berstatus di bawah umur dan telah tinggal di pondok pesantren tersebut selama hampir tiga tahun.

“Jadi dari pengakuan sementara dari si Neng ini, dia masih di bawah umur, sudah hampir 3 tahun dia di situ,” ujarnya.

Menurut Hotman Paris, Tim Hotman 911 berkomitmen terus mengawal kasus tersebut hingga proses hukumnya berjalan tuntas. Ia mengatakan kasus itu akan terus diviralkan karena perhatian publik dinilai penting untuk mendorong penegakan hukum. 

“Kita akan kawal, kita akan viralkan terus-menerus karena di Indonesia ini no viral no justice. Biasanya kalau Hotman yang memviralkan sampai ke istana nyampe semuanya,” ujarnya.

Di sisi lain, ayah korban mengungkapkan dirinya telah melaporkan dugaan pelecehan seksual tersebut ke polisi sejak Juli 2024. Laporan dibuat setelah ia mendengar pengakuan anaknya dan mencocokkannya dengan keterangan sejumlah santriwati lain.

“Saya selaku bapak korban, dari awal saya laporan karena saya mendapat keterangan dari anak saya 2024 itu sebelum saya melapor ke pihak yang berwajib itu yang dikatakan anak saya beberapa temannya saya datangi,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217078//pelecehan_seksual_anak-wVBE_large.jpg
Mantan Pegawai Ngaku Sering Lihat Santriwati Nginap di Kamar Pengasuh Ponpes Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217063//korban_pelecehan_seksual_ponpes_di_pati-DU6Y_large.jpg
Korban Ungkap Alasannya Berani Laporkan Pencabulan di Ponpes Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217030//ayah_korban_pelecehan_seksual_di_ponpes_pati-doYU_large.jpg
Ayah Korban Pelecehan di Ponpes Pati Lapor ke Polisi sejak 2024, Ngaku Diancam Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3217029//ponpes-PHEX_large.jpg
Kemenag Cabut Izin Ponpes Ndolo Kusumo Pati Buntut Kasus Pencabulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/340/3217018//pencabulan-mUpE_large.jpg
Bejat! Cabuli Santriwati, Begini Akal Bulus Pendiri Ponpes Pati saat Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/340/3217006//polres_pati_konpers_pelecehan_seksual_di_ponpes-AGvW_large.jpg
Terungkap! Pendiri Ponpes di Pati 10 Kali Cabuli Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement