HOME NEWS MEGAPOLITAN

Brimob Dikerahkan Jaga Perkantoran di Hayam Wuruk Jakbar Terkait Pengungkapan Judol

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |10:51 WIB
JAKARTA - Anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri berjaga di sekitar kawasan perkantoran di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu (9/5/2026) pagi. Pengamanan itu terkait penegakan hukum kasus judi online (judol).

Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan personel Brimob berseragam lengkap masih terlihat berjaga di depan gedung perkantoran tersebut. Mereka disiagakan di sejumlah titik di sekitar area gedung.

Seorang anggota Brimob dengan perlengkapan taktis lengkap, mulai dari helm, rompi antipeluru, hingga senjata laras panjang tampak berjaga tepat di depan pintu masuk gedung. Sementara beberapa penyidik terlihat hilir mudik keluar masuk area perkantoran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, polisi masih melakukan penindakan di salah satu area perkantoran di dalam gedung tersebut. Penjagaan ketat dari Brimob itu untuk mendukung proses penegakan hukum terkait aktivitas judi online.

Situasi di lokasi terpantau relatif sepi. Aktivitas masyarakat di sekitar gedung juga terlihat minim dibanding jumlah aparat yang berjaga.

Di lokasi, polisi telah menyiapkan deretan kursi untuk konferensi pers. Tepat di belakangnya terlihat videotron bertuliskan “Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perjudian Jaringan Internasional”.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan pengerahan puluhan anggota Brimob itu terkait penindakan yang dilakukan polisi.

“Benar (penindakan) jaringan internasional. Dari kemarin dijaga ketat oleh Brimob,” kata Budi saat dihubungi, Sabtu (9/5/2026).

 

