Brimob Jaga Ketat Gedung di Hayam Wuruk Jakbar, Ada Apa?

Brimob Jaga Ketat Gedung di Hayam Wuruk Jakbar, Ada Apa? (Ist)

JAKARTA - Anggota Brimob Polri menjaga ketat salah satu kompleks gedung perkantoran di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Personel Brimob berjaga di lokasi tersebut sejak semalam hingga pagi ini.

Berdasarkan foto yang diterima Sabtu (9/5/2026), puluhan anggota Brimob berseragam gelap itu dilengkapi atribut taktis seperti helm dan rompi antipeluru.

Pasukan tersebut bersiaga menghadap ke arah pintu masuk sebuah yang di depannya juga terlihat sejumlah polisi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengerahan puluhan anggota brimob tersebut terkait pengungkapan dugaan judi online jaringan internasional. Warga negara asing (WNA) juga dilaporkan turut diamankan.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan pengerahan puluhan anggota Brimob itu terkait penindakan yang dilakukan polisi.