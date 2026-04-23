HOME NEWS NASIONAL

Wakapolri Minta Brimob Tingkatkan Kemampuan untuk Hadapi Tantangan Baru

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |22:34 WIB
Wakapolri Minta Brimob Tingkatkan Kemampuan untuk Hadapi Tantangan Baru
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo
JAKARTA - Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, mendorong Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri untuk terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan modernisasi satuan guna siap menghadapi berbagai tantangan baru yang semakin kompleks.

Demikian disampaikan Komjen Dedi dalam kegiatan Rakernis Korbrimob Polri T.A. 2026 di Gedung Satya Haprabu Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Kamis (23/4/2026).

"Tantangan ke depan semakin kompleks, termasuk munculnya ancaman keamanan hybrid yang menggabungkan gangguan fisik, provokasi digital, serta disinformasi. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan personel, penguatan sistem, serta strategi yang adaptif menjadi kunci utama dalam menjawab dinamika tersebut," kata Dedi.

Dedi menyampaikan apresiasi tertinggi atas dedikasi dan profesionalisme Korbrimob Polri sepanjang tahun 2025. Berbagai capaian membanggakan berhasil diraih, antara lain keberhasilan pelaksanaan Operasi Damai Cartenz, prestasi di ajang internasional World Police & Fire Games, serta penghargaan Kompolnas Award sebagai Satker Mabes Polri terbaik.

Dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, Dedi menekankan pentingnya pergeseran paradigma melalui prinsip melayani, bukan menghadapi.

Brimob diharapkan hadir sebagai pelindung dan pengayom yang menjamin keamanan, sekaligus memberikan rasa aman yang menenangkan bagi masyarakat.

 

