HOME NEWS NUSANTARA

Kisah Pilu Anggota Brimob Evakuasi Jenazah saat Longsor Sibolga, Ternyata Ibunya Sendiri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |13:43 WIB
SUMUT - Kisah haru mewarnai saat operasi pencarian korban longsor di Sibolga, Sumatera Utara. Seorang anggota tim pencarian dari Satbrimob Polda Sumut menemukan korban longsor ternyata ibunya sendiri.

Jenazah lansia itu ditemukan dalam tumpukan puing-puing reruntuhan kayu dan lumpur. Anggota brimob bahu-membahu memindahkan korban ke kantong jenazah yang sudah dipersiapkan.

Salah satu anggota Brimob Polda Sumut mengenali wajah korban tersebut. Dia tak lain adalah ibu kandung dari anggota Brimob yang ikut mengevakuasi korban.

“Di tengah upaya pencarian korban longsor di Sibolga, personel Brimob Polda Sumut menemukan satu jenazah wanita lansia,” tulis akun instagram Brimob Polda Sumut, @brimobpoldasumut Selasa (2/12/2025).

“Belakangan diketahui, almarhumah adalah ibu kandung dari salah satu personel Brimob sendiri," lanjutnya.

Saat itu, anggota Brimob bersama rekan-rekannya kemudian membawa jenazah ke ambulans yang sudah disiapkan.

"Meski hati ikut berduka, para personel tetap menjalankan tugas dengan penuh hormat dan keteguhan," tulis dia.

"Mereka mengevakuasi almarhumah seutuhnya sebagai keluarga, sebagai wujud nyata bahwa pengabdian Brimob tidak hanya soal keberanian, tetapi juga ketulusan di saat yang paling berat," demikian keterangan akun tersebut.

 

Telusuri berita news lainnya
