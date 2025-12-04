Viral Anjing K-9 Gugur saat Bantu Pencarian Korban Bencana Sumatera

JAKARTA – Media sosial ramai memperbincangkan tayangan penguburan anjing K-9 bernama Reno secara kedinasan. Video tersebut diposting akun Instagram @disamaptariau.

Reno disebut gugur dalam tugasnya membantu operasi kemanusiaan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

"Selamat Jalan Reno. Satwa K9 Reno-Belgian Malinois, usia 8 tahun 4 bulan, spesialis SAR, gugur dalam tugas negara saat melaksanakan operasi kemanusiaan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat," tulis akun tersebut, Kamis (4/12/2025).

Upacara penguburan Reno secara kedinasan dipimpin oleh Direktur Samapta Polda Riau, Kombes Syahrial M. Said, dan dihadiri anggota Polsatwa Polda Riau serta Polda Sumbar. Acara ini menjadi bentuk penghormatan atas pengabdiannya.

"Reno bukan sekadar satwa K-9. Ia adalah prajurit setia yang mengabdi hingga napas terakhir," tulis akun tersebut.

(Awaludin)