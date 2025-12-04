Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Rawan Penyakit Pascabanjir, DPR Desak Kemenkes Kirim Nakes ke Sumatera

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |03:01 WIB
Rawan Penyakit Pascabanjir, DPR Desak Kemenkes Kirim Nakes ke Sumatera
Presiden Prabowo Subianto saat meninjau pengungsi banjir Sumatera (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirim tenaga kesehatan atau nakes ke sejumlah wilayah yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Usulan itu diberikan lantaran kawasan bencana banjir kerap menghadapi ancaman penyakit.

“Kemenkes harus segera kirim dokter, nakes, dan obat-obatan ke lokasi-lokasi korban bencana Sumatera. Mereka segera diturunkan untuk membantu warga yang terkena musibah,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, Rabu (3/12/2025).

Ia menyebut kewaspadaan terkait potensi penyakit pascabanjir penting untuk diutamakan, terutama bagi kelompok rentan. Ia juga mendesak agar Kemenkes memastikan fasilitas kesehatan berfungsi dengan baik.

“Waspadai penyakit pascabanjir, utamakan lansia dan anak-anak. Siapkan rumah sakit dan puskesmas untuk merawat mereka yang sakit,” ujar Yahya.

Selain itu, Yahya menyarankan agar seluruh warga terdampak menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan.

“Cek kesehatan semua warga yang terdampak bencana, khususnya mereka yang tinggal di tempat-tempat pengungsian. Koordinasikan dengan dinas daerah, rumah sakit daerah, dan puskesmas. Siapkan posko kesehatan di tengah-tengah warga masyarakat yang terkena bencana,” tegas Yahya.
 

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
