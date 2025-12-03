Sumut dan Aceh Masih Terus Dilakukan Modifikasi Cuaca, BNPB Ungkap Alasannya

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih terus dilakukan di langit Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, usai terjadinya bencana banjir dan longsor.

“Untuk Sumut dan Aceh, OMC masih terus kita lakukan. Tujuannya tidak hanya untuk percepat operasi pembersihan jalur transportasi oleh tim darat,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).

OMC, kata Abdul, juga untuk memastikan proses distribusi logistik via udara bisa terus dimaksimalkan untuk masyarakat, mengingat ada beberapa wilayah yang masih terus mengalami cuaca buruk.

“OMC sangat vital dan terus dilakukan hingga batas waktu sesuai kebutuhan tim darat dan distribusi logistik udara. OMC di Sumut sudah dilaksanakan 21 sorti dengan total 16 ton bahan semai,” ujarnya.

BNPB melaporkan korban meninggal dunia bencana di Sumatera mencapai 770 orang. Sedangkan 463 jiwa lainnya masih hilang dan terus dilakukan pencarian.