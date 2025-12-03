Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sumut dan Aceh Masih Terus Dilakukan Modifikasi Cuaca, BNPB Ungkap Alasannya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |21:33 WIB
Sumut dan Aceh Masih Terus Dilakukan Modifikasi Cuaca, BNPB Ungkap Alasannya
Banjir di Aceh (Foto: Dok Setkab)
A
A
A

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) masih terus dilakukan di langit Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, usai terjadinya bencana banjir dan longsor.

“Untuk Sumut dan Aceh, OMC masih terus kita lakukan. Tujuannya tidak hanya untuk percepat operasi pembersihan jalur transportasi oleh tim darat,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).

OMC, kata Abdul, juga untuk memastikan proses distribusi logistik via udara bisa terus dimaksimalkan untuk masyarakat, mengingat ada beberapa wilayah yang masih terus mengalami cuaca buruk.

“OMC sangat vital dan terus dilakukan hingga batas waktu sesuai kebutuhan tim darat dan distribusi logistik udara. OMC di Sumut sudah dilaksanakan 21 sorti dengan total 16 ton bahan semai,” ujarnya.

BNPB melaporkan korban meninggal dunia bencana di Sumatera mencapai 770 orang. Sedangkan 463 jiwa lainnya masih hilang dan terus dilakukan pencarian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187570/banjir-Fp8b_large.jpg
Hujan Deras, Area Stasiun Depok Baru Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187434/viral-oD3V_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 753 Orang Meninggal, 650 Hilang dan Jutaan Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187414/pemerintah-jobz_large.jpeg
Cak Imin Disemprot DPR Usai Minta Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha Akibat Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187237/viral-IKUe_large.jpg
Sumbar Masih Berduka, Gubernur Mahyeldi Batalkan Pernikahan Putri Tercintanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187154/prabowo-fEw2_large.jpg
Cek Padang Pariaman, Prabowo Pastikan Bantu Perbaikan Rumah hingga Jembatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187148/teddy_indra_wijaya-V04z_large.jpg
Penanganan Bencana Sumatera, Seskab Teddy Tampil Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement