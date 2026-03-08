Banjir Rendam Cipinang Jaktim, Ketinggian AIr hingga 1,5 Meter

JAKARTA - Hujan deras mengguyur kawasan Jakarta Timur menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir pada Minggu (8/3/2026). Bahkan ratusan rumah terendam akibatnya meluapnya air kali.

Salah satu lokasi terendam banjir adalah di Kelurahan Cipinang Bali, Kecamatan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Banjir di kawasan ini merendam hingga ratusan rumah.

Sejumlah warga bahkan harus dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan perahu karet. Mereka dievakuasi karena terjebak di dalam rumah.

Di kawasan Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Air kali meluap dan merendam permukiman itu sejak pukul 02.00 WIB.

"Air kali meluap, banjirnya sejak tadi jam dua pagi," ujar Sarip warga Cipinang Melayu, Minggu (8/3/2026).

Menurut Sarip banjir ini mengganggu aktivitas warga. Bahkan dirinya harus mengevakuasi diri untuk beristirahat.

"Banjir satu meter lebih, air sedada saya. Ini sekarang mau mengungsi ke tempat saudara yang gak banjir," tutur Sarip.



(Erha Aprili Ramadhoni)

