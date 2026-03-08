Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir Rendam Cipinang Jaktim, Ketinggian AIr hingga 1,5 Meter

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |13:10 WIB
Banjir Rendam Cipinang Jaktim, Ketinggian AIr hingga 1,5 Meter
Banjir Rendam Cipinang Jaktim, Ketinggian AIr hingga 1,5 Meter (Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras mengguyur kawasan Jakarta Timur menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir pada Minggu (8/3/2026). Bahkan ratusan rumah terendam akibatnya meluapnya air kali.

Salah satu lokasi terendam banjir adalah di Kelurahan Cipinang Bali, Kecamatan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Banjir di kawasan ini merendam hingga ratusan rumah.

Sejumlah warga bahkan harus dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan perahu karet. Mereka dievakuasi karena terjebak di dalam rumah.

Di kawasan Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Air kali meluap dan merendam permukiman itu sejak pukul 02.00 WIB.

"Air kali meluap, banjirnya sejak tadi jam dua pagi," ujar Sarip warga Cipinang Melayu, Minggu (8/3/2026).

Menurut Sarip banjir ini mengganggu aktivitas warga. Bahkan dirinya harus mengevakuasi diri untuk beristirahat.

"Banjir satu meter lebih, air sedada saya. Ini sekarang mau mengungsi ke tempat saudara yang gak banjir," tutur Sarip.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cipinang Banjir Jakarta banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205691/underpass_mampang_prapatan_banjir-aZ0N_large.jpg
Underpass Mampang Prapatan Jaksel Lumpuh Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205690/pintu_air_manggarai-hkQB_large.jpg
Hujan Deras Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Berstatus Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205689/banjir_di_benhil_jakpus-jATh_large.jpg
Banjir 60 Cm Rendam Benhil Jakpus, Petugas Kerahkan Perahu Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205679/banjir_di_jaktim-eFgz_large.jpg
147 RT di Jakarta Terendam Banjir Siang Ini, Terbanyak Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/338/3205636/banjir-TfzY_large.jpg
Hujan Guyur Jakarta sejak Semalam, 38 RT dan 13 Jalan Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3205035/banjir-mUdL_large.jpg
Pemicu Banjir Garoga Sumut Disebut Akibat Curah Hujan Ekstrem 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement