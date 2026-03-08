147 RT di Jakarta Terendam Banjir Siang Ini, Terbanyak Jaktim

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan, hingga pukul 11.00 WIB sebanyak 147 RT dan 19 jalan tergenang banjir pada Minggu (8/3/2026). Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu (7/3/2026) malam.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 147 RT dan 19 Jalan tergenang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta M Yohan, Minggu (8/3/2026).

Ratusan RT terdampak banjir tersebar di tiga wilayah administrasi di Jakarta. Yohan menyebut titik banjir paling banyak berada di Jakarta Timur dengan total 60 RT terdampak.

Selanjutnya, di Jakarta Selatan sebanyak 56 RT terendam banjir. Terakhir di Jakarta Barat, ada 31 RT terdampak.

Berikut titik banjir di Jakarta pada hari ini:

1. Jakarta Barat terdapat 31 RT, yang terdiri dari:

- Kel. Kedaung Kali Angke: 4 RT

Ketinggian: 60 s.d 70 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Rawa Buaya: 9 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kedoya Selatan: 4 RT

Ketinggian: 30 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kedoya Utara: 4 RT

Ketinggian: 20 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Sukabumi Selatan: 2 RT

Ketinggian: 100 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Joglo: 1 RT

Ketinggian: 65 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kembangan Selatan: 5 RT

Ketinggian: 40 s.d 50 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Bendungan Kali Pelopor

- Kel. Kembangan Utara: 2 RT

Ketinggian: 60 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Bendungan Kali Pelopor

2. Jakarta Selatan: 56 RT

- Kel. Cilandak Barat: 1 RT

Ketinggian: 120 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Cipete Utara: 3 RT

Ketinggian: 170 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Petogogan: 39 RT

Ketinggian: 20 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi, Luapan Kali Krukut dan Kali PHB Nipam

- Kel. Cipulir: 1 RT

Ketinggian: 170 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi, Luapan Pesanggrahan

- Kel. Pela Mampang: 1 RT

Ketinggian: 170 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi, Luapan Kali Mampang

- Kel. Duren Tiga: 3 RT

Ketinggian: 60 s.d 100 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Cilandak Timur: 2 RT

Ketinggian: 120 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Pejaten Barat: 4 RT

Ketinggian: 60 s.d 70 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali PHB Serua

- Kel. Ulujami: 2 RT

Ketinggian: 120 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Uangan