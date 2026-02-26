Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Terjang Bali Usai Diguyur Hujan Deras

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |10:27 WIB
Banjir Terjang Bali Usai Diguyur Hujan Deras
Banjir di Bali (Foto: BNPB)
JAKARTA – Banjir menerjang Bali pada Selasa 24 Februari 2026 setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah daerah. Peristiwa ini berdampak pada wilayah Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Laporan yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Kabupaten Tabanan banjir terjadi di Kecamatan Kediri, tepatnya di Kelurahan Kediri. Sebanyak 3 kepala keluarga atau 20 jiwa terdampak dan masih dalam proses pendataan.

Sementara di Kota Denpasar, banjir terjadi di empat kecamatan, yakni Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan dan Denpasar Barat. Data korban terdampak masih dalam pendataan oleh petugas di lapangan.

Di Kabupaten Badung, banjir terjadi di Kecamatan Kuta yang meliputi Kelurahan Seminyak dan Kelurahan Legian, serta Kecamatan Kuta Selatan di Kelurahan Jimbaran. Data korban terdampak di wilayah ini juga masih dalam pendataan.

“Selain berdampak pada warga, beberapa unit rumah dan akses jalan dilaporkan terdampak di tiga wilayah tersebut. Rincian kerugian materiel masih dalam proses asesmen,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Topik Artikel :
Banjir Bali BNPB banjir
