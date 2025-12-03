Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |15:56 WIB
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Menko PMK: Penanganannya Full Kekuatan Nasional (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengungkapkan banjir dan longsor yang melanda Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) tidak perlu ditetapkan darurat bencana nasional.

1. Full Kekuatan Nasional Tangani Bencana Sumatera

Pratikno memastikan seluruh kementerian dan lembaga termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan kekuatan penuh dalam penanganan bencana. 

“Jadi yang jelas saat ini terjadi adalah seluruh K/L (kementerian/lembaga-red) diperintahkan oleh Bapak Presiden termasuk TNI, Polri, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber dayanya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera. Jadi sekali lagi, penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional,” tegas Pratikno saat konferensi pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Sementara itu, menurut data BNPB, sebanyak 753 orang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

“Jumlah meninggal dunia 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa,” demikian data per Rabu (3/12/2025), dilihat dari laman resmi BNPB pada pukul 08.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187541/seskab_teddy_indra_wijaya-40Wq_large.jpg
Seskab Teddy: Jalur Darat ke Aceh Tamiang Terhubung Kembali, Penyaluran Bantuan Mulai Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187394/dpr_ri-uRJ5_large.jpg
DPR Usul Audit Ekologi Ungkap Penyebab Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187392/oso-UGfV_large.jpg
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Banjir di Sumatera Sebagai Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187389/reuni_212-Avmp_large.jpg
Massa Reuni 212 Sholat Gaib di Monas untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187374/tni_au-IldH_large.jpg
TNI AU Terjunkan 90 Helibox Bantuan ke Korban Bencana Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187365/ketua_mpr_ahmad_muzani-fOF5_large.jpg
Ketua MPR Sebut Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Hasil Tebangan Lama, Bukan Pohon Roboh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement