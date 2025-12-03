Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri : Seluruh Korban Bencana Sumatera yang Menjarah Sudah Dibebaskan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |15:15 WIB
Kapolri : Seluruh Korban Bencana Sumatera yang Menjarah Sudah Dibebaskan
Kapolri : Seluruh Korban Bencana Sumatera yang Menjarah Sudah Dibebaskan (Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh korban bencana alam yang diduga menjarah lantaran membutuhkan logistik sudah dibebaskan.

1. Semuanya Dibebaskan

"Kemudian terkait ada informasi penjarahan, sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan. Semua kita lepas," kata Sigit dalam jumpa pers bersama lintas sektoral di Posko Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025). 

Ia menjelaskan, tidak diteruskannya penegakan hukum terhadap penjarahan itu, lantaran memahami situasi dan kondisi usai terjadinya bencana alam. 

"Jadi kita paham bahwa saat itu mereka hanya butuhkan logistik makanan. Saat ini semua sudah dilepas," ujar Sigit. 

Di sisi lain, Sigit menyebut, penyaluran bantuan dewasa ini terus dioptimalkan. Semua wilayah Sumatera yang mengalami bencana kini sudah bisa diberikan logistik. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186966/kapolri_jenderal_listyo_sigit-TXAm_large.jpg
Kapolri Tekankan Sinergisitas Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186816/kapolri_jenderal_listyo_sigit-K13L_large.jpg
Kapolri Tekankan Pentingnya Sinergi dengan Pers, Singgung Era Post Truth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180552/kapolri-cmV1_large.jpg
Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172676/kapolri-01VD_large.jpg
Kapolri Tegaskan Tim Reformasi Polri Selaras dengan Komite Bentukan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166756/viral-Zrls_large.jpg
Tembak Perusuh Pakai Peluru Karet, Kapolri: Sudah Ada SOP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement