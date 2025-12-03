Kapolri : Seluruh Korban Bencana Sumatera yang Menjarah Sudah Dibebaskan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh korban bencana alam yang diduga menjarah lantaran membutuhkan logistik sudah dibebaskan.

1. Semuanya Dibebaskan

"Kemudian terkait ada informasi penjarahan, sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan. Semua kita lepas," kata Sigit dalam jumpa pers bersama lintas sektoral di Posko Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).

Ia menjelaskan, tidak diteruskannya penegakan hukum terhadap penjarahan itu, lantaran memahami situasi dan kondisi usai terjadinya bencana alam.

"Jadi kita paham bahwa saat itu mereka hanya butuhkan logistik makanan. Saat ini semua sudah dilepas," ujar Sigit.

Di sisi lain, Sigit menyebut, penyaluran bantuan dewasa ini terus dioptimalkan. Semua wilayah Sumatera yang mengalami bencana kini sudah bisa diberikan logistik.