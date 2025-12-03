Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pastikan Selidiki Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera, Bakal Tindak Tegas Illegal Logging

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |14:45 WIB
Kapolri Pastikan Selidiki Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera, Bakal Tindak Tegas Illegal Logging
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, bahwa Polri tengah menyelidiki viralnya kemunculan gelondongan kayu dalam bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Sigit menyampaikan bahwa Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hasilnya, akan digelar rapat bersama untuk membentuk tim gabungan yang bertugas mengusut temuan tersebut.

“Terkait penegakan hukum soal temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami laksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan,” kata Sigit dalam konferensi pers lintas sektoral di Posko Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).

Tim gabungan itu, lanjut Sigit, akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap asal-usul gelondongan kayu yang diduga berkaitan dengan praktik illegal logging.

“Tim akan melakukan proses penyelidikan dan pendalaman terkait peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

 

