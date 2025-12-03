Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera, Menko PMK: Satgas PKH Diterjunkan Usut Kayu Gelondongan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |14:35 WIB
Bencana Sumatera, Menko PMK: Satgas PKH Diterjunkan Usut Kayu Gelondongan
Posko Terpadu TNI Bencana Sumatera (foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memastikan pemerintah telah menerjunkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengusut temuan kayu gelondongan yang muncul saat banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

"Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir," ujar Pratikno dalam konferensi pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pratikno menegaskan, pemerintah akan menelusuri asal-usul kayu gelondongan tersebut menggunakan citra satelit. Ia memastikan proses hukum akan ditegakkan bagi pelaku pelanggaran.

"Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
