Wakapolri Pastikan Seluruh Jajaran Dioptimalkan Tangani Bencana Sumatera dan Aceh

JAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memastikan seluruh jajaran Polri dioptimalkan dalam menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dedi menyebut, Polri terus memperkuat langkah cepat penanganan bencana melalui pengaktifan sejumlah posko logistik di titik-titik strategis.

“Seluruh jajaran telah kami gerakkan. Di Aceh, dua posko utama sudah beroperasi, di bawah kendali Polda Aceh dan posko terpadu BNPB di Lanud Banda Aceh. Sementara di Sumatera Barat, satu posko logistik Polda Sumbar telah siap melayani kebutuhan masyarakat. Untuk Sumatera Utara, tiga posko yaitu Polda Sumut, Kualanamu, dan Silangit, kami pastikan siaga penuh,” kata Dedi kepada awak media, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, keberadaan posko-posko tersebut memastikan distribusi bantuan, koordinasi lintas instansi, serta respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat terdampak dapat berjalan efektif.

“Fokus kami adalah kecepatan, ketepatan, dan memastikan seluruh bantuan tersalurkan tanpa hambatan. Polri hadir untuk memberikan perlindungan dan dukungan maksimal bagi warga yang terdampak,” ujarnya.