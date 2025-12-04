Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakapolri Pastikan Seluruh Jajaran Dioptimalkan Tangani Bencana Sumatera dan Aceh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |14:59 WIB
Wakapolri Pastikan Seluruh Jajaran Dioptimalkan Tangani Bencana Sumatera dan Aceh
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memastikan seluruh jajaran Polri dioptimalkan dalam menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dedi menyebut, Polri terus memperkuat langkah cepat penanganan bencana melalui pengaktifan sejumlah posko logistik di titik-titik strategis.

“Seluruh jajaran telah kami gerakkan. Di Aceh, dua posko utama sudah beroperasi, di bawah kendali Polda Aceh dan posko terpadu BNPB di Lanud Banda Aceh. Sementara di Sumatera Barat, satu posko logistik Polda Sumbar telah siap melayani kebutuhan masyarakat. Untuk Sumatera Utara, tiga posko yaitu Polda Sumut, Kualanamu, dan Silangit, kami pastikan siaga penuh,” kata Dedi kepada awak media, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, keberadaan posko-posko tersebut memastikan distribusi bantuan, koordinasi lintas instansi, serta respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat terdampak dapat berjalan efektif.

“Fokus kami adalah kecepatan, ketepatan, dan memastikan seluruh bantuan tersalurkan tanpa hambatan. Polri hadir untuk memberikan perlindungan dan dukungan maksimal bagi warga yang terdampak,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187790//luhut-SJlB_large.jpg
Luhut Bantah Jadi Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187783//polisi_lalu_lintas-AXRn_large.jpg
Lemkapi Nilai Langkah Kakorlantas Tepat Hentikan Penindakan Lalin di Daerah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187777//luhut-a4wq_large.png
Luhut Buka Suara soal Isu Dikaitkan Pemilik Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187763//donoh_darah_mnc_peduli-LUHl_large.jpg
MNC Peduli Gelar Donor Darah dan Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187745//bbm-TGNC_large.jpg
Distribusi Terhambat, Aparat Diminta Cegah Penimbunan BBM di Wilayah Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187722//ketua_mpr_ri_ahmad_muzani-cgX9_large.jpg
Banjir Sumatera Tak Ditetapkan Bencana Nasional, Ketua MPR: Pemerintah Punya Hitung-Hitungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement