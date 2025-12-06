Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Pastikan Penyaluran Bantuan di Langkat Optimal, Huntara Mulai Disiapkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 06 Desember 2025 |13:01 WIB
BNPB Pastikan Penyaluran Bantuan di Langkat Optimal, Huntara Mulai Disiapkan
BNPB pastikan penyaluran bantuan di Langkat optimal (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto tiba di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Jumat 5 Desember 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan sampai ke masyarakat.

Langkat merupakan salah satu kabupaten terdampak kejadian banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Data sementara per Kamis 4 Desember mencatat terdapat 11 orang meninggal dunia dan 12.087 jiwa mengungsi.

Salah satu lokasi pengungsian yang dikunjungi yakni di Kantor Camat Hinai. Data sementara mencatat 6.300 jiwa mengungsi di lokasi ini. Dalam arahannya, Suharyanto menyampaikan belasungkawa dan turut prihatin kepada warga pengungsi.

"Saya hadir di sini pertama mengucapkan belasungkawa, turut merasakan kesedihan Bapak/Ibu sekalian, mudah-mudahan kondisi ini segera berlalu," jelas Suharyanto, Sabtu (6/12/2025).

Lebih lanjut, Suharyanto memberikan beberapa solusi bagi para pengungsi yang masih bertahan di tenda pengungsian. Untuk jangka pendek, saat ini lokasi tanggul yang jebol di wilayah Kabupaten Langkat sedang dikerjakan. Diperkirakan dalam kurun waktu tiga hari ke depan sudah selesai dan tanggul yang jebol sudah tertutup.

Pemerintah juga akan membangun hunian sementara (huntara) bagi para warga yang rumahnya rusak akibat banjir. Huntara ini merupakan solusi bagi warga yang rumahnya sudah tidak bisa ditinggali kembali.

"Adapun bagi rumah rusak juga mendapatkan 15 juta, rusak sedang 30 juta, dan rusak berat sebesar 60 juta," kata Suharyanto.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/340/3188162/banjir-M6j9_large.jpg
Pascabanjir, Gubernur Mahyeldi: Sumbar Tak Lagi Terisolir dan Bantuan Tersalurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187956/banjir-A5Hg_large.jpg
Angin Kencang dan Banjir Terjang Jawa Timur, Puluhan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187905/polri-AOXi_large.jpg
Kapolri Instruksikan Personel Gerak Cepat Usut Tuntas Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187901/bencana_sumatera-MInK_large.jpg
Bencana di Sumatera, Satgas PKH Kejagung Diminta Sikat Mafia Pembalakan Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187894/dpr-rHz8_large.jpg
Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, DPR Sikat Dalang Kayu Gelondongan Meski Dibekingi Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187892/bencana_sumatera-B1y4_large.jpg
Jalur Darat ke Aceh Tamiang Bisa Ditembus, Penyaluran Logistik-BBM Dikebut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement