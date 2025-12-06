BNPB Pastikan Penyaluran Bantuan di Langkat Optimal, Huntara Mulai Disiapkan

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto tiba di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Jumat 5 Desember 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan sampai ke masyarakat.

Langkat merupakan salah satu kabupaten terdampak kejadian banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Data sementara per Kamis 4 Desember mencatat terdapat 11 orang meninggal dunia dan 12.087 jiwa mengungsi.

Salah satu lokasi pengungsian yang dikunjungi yakni di Kantor Camat Hinai. Data sementara mencatat 6.300 jiwa mengungsi di lokasi ini. Dalam arahannya, Suharyanto menyampaikan belasungkawa dan turut prihatin kepada warga pengungsi.

"Saya hadir di sini pertama mengucapkan belasungkawa, turut merasakan kesedihan Bapak/Ibu sekalian, mudah-mudahan kondisi ini segera berlalu," jelas Suharyanto, Sabtu (6/12/2025).

Lebih lanjut, Suharyanto memberikan beberapa solusi bagi para pengungsi yang masih bertahan di tenda pengungsian. Untuk jangka pendek, saat ini lokasi tanggul yang jebol di wilayah Kabupaten Langkat sedang dikerjakan. Diperkirakan dalam kurun waktu tiga hari ke depan sudah selesai dan tanggul yang jebol sudah tertutup.

Pemerintah juga akan membangun hunian sementara (huntara) bagi para warga yang rumahnya rusak akibat banjir. Huntara ini merupakan solusi bagi warga yang rumahnya sudah tidak bisa ditinggali kembali.

"Adapun bagi rumah rusak juga mendapatkan 15 juta, rusak sedang 30 juta, dan rusak berat sebesar 60 juta," kata Suharyanto.



(Arief Setyadi )